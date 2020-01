Si rinnova il quadro dirigenziale del Comune di Santarcangelo

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:54 - 13 Gennaio 2020

Il Comune di Santarcangelo.

Si conclude il processo di rinnovamento del quadro dirigenziale dell’Amministrazione comunale di Santarcangelo. Dopo l’assunzione a tempo determinato dell’ing. Natascia Casadei al settore Territorio con competenze su Servizi tecnici, Servizi urbanistici, Ambiente e Turismo, anche il settore Amministrazione ha un nuovo dirigente, a tempo indeterminato, individuato a seguito del concorso espletato nelle ultime settimane.



Dopo due prove scritte tenutesi il 10 dicembre e la prova orale di venerdì 10 gennaio, prima in graduatoria, che alla chiusura ufficiale del procedimento di gara sarà pubblicata per intero sul sito internet www.comune.santarcangelo.rn.it , è infatti risultata la dottoressa Marta Bassi, laureata in giurisprudenza, che attualmente ricopre la funzione di posizione organizzativa presso il comune di Santa Margherita Ligure. A seguito dell’assunzione, i tempi della quale saranno definiti nei prossimi giorni in seguito al pensionamento dell’attuale dirigente, la dottoressa Bassi andrà dunque a prendere servizio come dirigente del settore Amministrazione, con competenze su Servizi contabili, per il cittadino, Scolastici e Servizi di indirizzo, organizzazione e controllo.