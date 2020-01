Cronaca

Rimini

| 12:04 - 13 Gennaio 2020

Vetro spaccato - immagine d'archivio.

Due spaccate nella notte a Rimini, probabilmente ad opera della stessa mano. Il soggetto stacca la grata del tombino più vicino e la usa per spaccare i vetri dei luoghi dove intende rubare. Verso le 22.30 di domenica è entrato al Bio's Cafè rubando una modica cifra di fondo cassa. Successivamente ha usato lo stesso metodo per entrare nella farmacia Gotti portando via il fondo cassa. Sugli episodi indaga la Polizia.