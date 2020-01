Escursionista sammarinese si infortuna alla caviglia sul monte Vettore

Cronaca

13 Gennaio 2020

Soccorso Alpino immagine di archivio.

Un 55enne di San Marino in gita nelle Marche con altri quattro amici, si è infortunato a una caviglia durante un'escursione alle pendici del Monte Vettore. E' successo domenica. E' stato soccorso e recuperato dai vigili del fuoco anche con l'ausilio dell'elicottero dei pompieri proveniente da Pescara.

Sono poi arrivate sul posto due squadre del Soccorso Alpino: una specializzata in recuperi con tecniche Speleo alpino fluviali e un'altra dal presidio di Pescara del Tronto. Il 55enne è stato issato con verricello dall'elicottero dei vigili del fuoco. Si trova in ospedale ad Ascoli Piceno e le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.