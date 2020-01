Le Guide turistiche della Romagna inaugurano il 2020 con "Asarcurdem Federico e Tonino"

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 07:36 - 13 Gennaio 2020

Tonino Guerra e Federico Fellini assieme in pausa lavoro sul set.

L’associazione Guide turistiche della Romagna in collaborazione con l’agriturismo Locanda Antiche Macine di Santarcangelo, inaugura il 2020 con l’evento “Asarcurdem: Federico e Tonino”, a cura di Gianfranco Miro Gori, esperto di storia del cinema e fondatore della Cineteca di Rimini. Nel centenario della nascita di due grandi romagnoli, capaci di portare la Romagna nel mondo, Federico Fellini e Tonino Guerra, il racconto del legame tra loro e di quello di entrambi con la loro terra natale. L’iniziativa si svolgerà domenica 19 gennaio alle 18 proprio all’agriturismo santarcangiolese in località Montalbano. Per partecipare è necessario sottoscrivere la tessera associativa dell’associazione Agt del costo di 5 euro. Dopo la conferenza è prevista, per chi vuole fermarsi, una cena conviviale a un prezzo speciale: i posti sono limitati, si consiglia la prenotazione: al 338 4778871 o via mail a ass.agtromagna@gmail.com.