Volley A2 femminile, l'Omag spazzia via anche l'Itas Città Fiera di Martignacco: 0-3

Sport

San Giovanni in Marignano

| 23:27 - 12 Gennaio 2020

La Omag esulta.



La Omag San Giovanni in Marignano spazza via anche Itas Città Fiera di Martignacco (0-3) centrando la 16esima affermazione in campionato. L’ennesima convincente prestazione corale da parte di un gruppo che, privo di Gray a riposo precauzionale, ha saputo adeguarsi al gioco di Mazzon (ottima prova la sua all’esordio da titolare).

Le marignanesi si aggiudicano le tre frazioni, imponendosi 17-25, 23-25 e 17-25. Da incorniciare soprattutto la prestazione di Pamio che ha messo in seria difficoltà la ricezione avversaria e di Battistoni, regolare come un “Metronomo” nella distribuzione del gioco. Lualdi, sempre insidiosa in fast, Bresciani continua con percentuali brillanti e Saguatti negli alti standard ai quali ormai ci ha abituato. Sul fronte opposto, buona la prova di Nwanebu e Busolini, poco incisiva invece Fiorio.



“Abbiamo fatto una buona gara in battuta, -racconta Stefano Saja- soprattutto con Pamio, e credo che abbia fatto la differenza nella fase break. Aggiungiamo un'ottima fase di ricezione attacco. Una buona qualità del primo tocco, un'intelligente distribuzione ed un'efficiente scelta del colpo d'attacco hanno dato alla partita una direzione molto netta a nostro favore.”



“Siamo contenti,- aggiunge Alessandro Zanchi - quella appena trascorsa è stata una settimana intensa, soprattutto per quanto riguarda il lavoro fisico che ha sviluppato Niccolò Caldari, il nostro preparatore. Le ragazze sono riuscite, seppur leggermente affaticate, ad articolare un bel gioco e a mettere a segno la nona vittoria fuori casa. Anche Alessia Mazzon, titolare oggi dal primo punto, ha fatto una partita di sostanza".



Il tabellino

CITTA’ FIERA MARTIGNACCO – OMAG 0-3

ITAS CITTA’ FIERA MARTIGNACCO: Dhimitriadhi 8, Busolini 6, Carraro 2, Fiorio 6, Rucli 12, Nwanebu 11, Caravello (L), Stival, Pecalli, Beltrame, Caserta. Non entrate: Sabadin, Giugovaz. All. Gazzotti.

OMAG S.GIOV. IN MARIGNANO: Pamio 11, Mazzon 7, Decortes 20, Saguatti 12, Lualdi 10, Battistoni 1, Bresciani (L). Non entrate: Bonelli, Pinali, Gray, Coulibaly, Mandrelli (L), De Bellis. All. Saja.

ARBITRI: Guarneri, Ciaccio. NOTE – Durata set: 21′, 26′, 23′; Tot: 70′.

PARZIALI: 17-25 23-25 17-25