Calcio D, il Cattolica pareggia a Porto Sant'Elpidio, ma il piunto sta stretto (1-1)

Cattolica

| 22:38 - 12 Gennaio 2020

Il tecnico del Cattolica Emmanuel Cascione.



Il Cattolica raccoglie un ottimo punto a Porto Sant’Elpidio (1-1) ma con più di attenzione sotto porta avrebbe potuitto fare sua l’intera posta. Al 20′ il vantaggio dei padroni di casa su punizione di Cuccù all’angolino alto dove il portiere non può arrivarci, forse perché partito con qualche istante di ritardo. Reazione immediata due minuti più tardi del Cattolica: Croci dalla destra trova Merlonghi che da due passi non deve far altro che insaccarla alle spalle di Gagliardini. Il Cattolica concede pochi spazi, mentre il Porto Sant’Elpidio perde lucidità e tranquillità nel fraseggio.

Nella ripresa il Cattolica si fa minaccioso. Al 16′ corta respinta di Gagliardini, Notariale clamorosamente a porta spalancata conclude alto. Al 25′ Merlonghi dalla destra non sfiora di poco il palo alla sinistra di Gagliardini. Al 32′ ci prova Gaiola con un colpo di testa che però inquadra clamorosamente la porta. Nel momento di maggiore difficoltà, il Porto Sant’Elpidio al 36′ sfiora il gol: su Cuccù il portiere respinge, Ruzzier si avventa per il tap-in vincente ma cicca clamorosamente la sfera. Nel finale doppio tentativo per il Cattolica con due punizioni di Merlonghi, ma Gagliardini è bravo a non farsi sorprendere

Il tabellino

PORTO SANT’ELPIDIO – Cattolica S.M. 1-1

Porto Sant’Elpidio: Gagliardini, Manoni, Perini, Nicolosi (59′ Fermani), Borgese, Ficola, Frinconi, Miccoli (Palestini), Maio (88′ Mandolesi), Cuccù, Niane (59′ Ruzzier). All. Mengo

Cattolica: Piai, Croci, Guarino, Gaiola, Ferraro, Som, Gasperoni, Pasquini (79′ Stallone), Battistini (75′ Okoli), Merlonghi, Notariale. All. Cascione.

Arbitro: Palumbo di Bari.

Reti: 20′ Cuccù, 22′ Merlonghi.

Ammoniti: Perini, Borgese, Gagliola, Ferraro.