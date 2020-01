Calcio Promozione: Castagnoli paratutto, Vis Misano pareggia 0-0 con il Gatteo. Torconca beffato al 91'

Sport

Rimini

| 19:31 - 12 Gennaio 2020

Fase di gioco di Vis Misano - Gatteo (foto Luca Signorini).

Torconca - Bagnacavallo 1-2



Vis Misano - Gatteo 0-0



Pietracuta - Gambettola 2-1



Novafeltria - Fosso Ghiaia 5-1



Sant'Ermete - Cervia 2-3



Faenza - Bellaria Igea Marina 0-2



: Hysa, Franca (43'st Guenci), Franciosi, Harrach, Musabelliu, Tombari; Fontana (20'st Brighi), Mani; Pasolini, Casoli (44'st Zavatta), Di Addario (23'st Ferrani).In panchina: Galeazzi, Crescentini, Averhoff, De Lilla, Renzoni.All. Vergoni.Marendon, Rubbi, Signani, Domi (25'st Bucci), Vincenzi, Francesconi, Ndiaye, Calderoni; Greco (44'st Bonaguro), Capirossi, Tina (20'st Marilungo).In panchina: Tampieri, Mazzanti, Calderoni, Ricci, Mirandola.All. Mazzotti.: Lungu di Bologna (Assistenti: Ferretti di Bologna e Tola di Cesena).5'pt Calderoni, 32'pt Pasolini, 46'st Marilungo.espulso Mani al 40'pt, ammoniti Ndiaye e Di Addario.: al 5' rimessa laterale che innesca Ndiaye, palla al limite dell'area a Calderoni che infila l'incrocio dei pali. Al 32' il Torconca pareggia con un rasoterra di Pasolini. Nel recupero il Torconca reclama un fallo non fischiato, sulla ripartenza Marilungo evita Guenci e una volta in area infila Hysa. Locali contestano l'arbitraggio: reclamano per la fiscalità dell'espulsione di Hysa (due gialli in due minuti) e per due rigori non fischiati.Sacchi, Borghini, Tonini, Mercuri, Lepri, Sanchez (21'pt Urbinati), Muccioli, Antonietti, Benedetti (26'st Sbardella), Serafini, Pari (15'st Russo).A disposizione: D'Orsi, Reynoso, Imola, Mussoni, Torreggiani, Laro.Allenatore: Bucci.Castagnoli, Ricci, Moscotti, Consalvo, Muccioli, Bodian, Gobbi (20'st Fiori), Camillini (39'st Toromani), Ndiaye, Alijahej (35'st Niang M.), Siuni (13'st Comuniello).A disposizione: Niang N., Bertozzi, De Martino, Guidi, Rodriguez.Allenatore: Giorgini.Giordano di Bologna (Assistenti Ravaioli e Venditti di Bologna).: ammonito Pari.all'11' sponda di Lepri per Benedetti che viene murato dall'estremo difensore Castagnoli, bravo a ribattere in corner. Alla metà del primo tempo Benedetti - servito al bacio da Muccioli - si trova in uno contro uno con il portiere ospite che rimane in piedi fino all'ultimo e respinge in uscita, sfida che si ripresenta allo scadere con Benedetti che in quest'occasione riesce a saltare Castagnoli, ma perde poi il tempo per la conclusione a rete. L'azione termina in un nulla di fatto. Nella ripresa ancora Castagnoli si supera al 53' su Benedetti. Due minuti dopo la traversa ferma il tentativo di Urbinati sugli sviluppi di un corner. E' ancora il portiere del Gatteo decisivo su un colpo di testa di Muccioli servito da un cross di Borghini. Nel finale non si abbassa il pressing dei ragazzi di Bucci che però non riescono più a creare occasioni da rete.Leardini, Fabbri Fe., Masini, Tosi, Lessi, Tomasini A., Mularoni, Fabbri Fr., Fratti, Bruma (77’ Fabbri D.), Tomassini F.R. (71’ Tadzhybayev).In panchina: Balducci, Giacomini, Cesarini, Golinucci, Alessandrini, Bargelli, Satalino.All. Fregnani.Dall’Ara, Lelli (46’ Perazzini), Zamagna (85’ Alessandri), Bacchini, Merloni, Corbara, Rigoni, Brigliadori (80’ Molari), Lanzafame (55’ Mordenti), Limouni (46’Tramonti), Ambrosini.In panchina: Figliuzzi, Guiducci, Gessi, Pacaj.All. Angeli.: Diversi di Lugo di Romagna (Assistenti: Concettini di Faenza e Masciello di Ravenna)6’ Tosi, 56’ Fratti, 91’ Tramonti (G).: ammoniti Masini, Lessi, Fabbri Fr., Lelli, Bacchini.Romani, Mahmutaj (42'st Hysa), Gori, Rinaldi, Bravaccini (42'st Crociani A.), Taioli; Mezgour, Piva, Luzzi, Barducci (43'st Kouassi), Sartini (23'st Valenti).In panchina: Cappella, Ceccaroni, Morciano, Bindi, Lunedei.All. FabianiMenghi, Fabbri, Comandini, Franceschini, Panzavolta, Teleman; Benini, Bottini (19'st Gennari); Dell'Anno (34'st Berilotti), Trovato, Modre (29'pt Molducci).In panchina: Placucci, Garavini, Bance, Sansavini, Giovanardi, Bara.All. Assirelli.Astorino di Bologna (Assistenti: Sapigni di Rimini e Lucchi di Forlì)8"pt Luzzi, 18'pt Mezgour, 32'pt Dell'Anno rig., 7'st Piva, 32'st rig. e 38'st Barducci rig.osservato un minuto di raccogliamento a seguito della scomparsa del fratello del presidente Thomas Grazia. Espulso Assirelli (all.), ammoniti Bravaccini, Luzzi, Romani, Mezgour, Gennari, Benini. Angoli 8-5.: Rossi, Bellanti (25'st De Paoli), Tosi Brandi (40'st Mancini), Contadini, Amadei (45'st Molari), Fini, Contarini (35'st Genghini), Fuchi, Belloni (15'st Bua), Vukaj, Qatja.In panchina: Montalbano, Zavattini, Marcaccio.All. Pazzini.: Braggion, Kalac, Valentini (26'st Brando), Severi, Romagnoli (35'st Panfili), Guerra, Calandra, Braschi (45'st Garagnani), Godoli, Alberani (45'st Caporossi), Fantini F.In panchina: Ricci, Fantini G, Merli, Briganti, Bondi.All. Molducci.: De Robertis di Bologna (Assistenti: Carlino di Bologna e Forese di Imola).44'pt Fantini, 17'st Bua, 20'st Vukaj, 30'st Godoli rig., 36'st Alberani rig.

FAENZA: Ravagli, F. Lanzoni, Ragazzini (37’ st Venturelli), Gabrielli, Conti, Manaresi (41’ st Errani), Bertoni (37’ st P. Lanzoni), Missiroli, Cisterni (3’ st Pioppo), G. Lanzoni (25’ st Montemaggi), Chiarini.

A disp. Tassinari, N. Albonetti, M. Galatanu. All. Moregola.

BELLARIA IGEA MARINA: Mignani, Galassi, Alvisi, Paganelli (12’ st Pasolini), Righini (35’ st Valentini), Pruccoli, Bellavista, Facondini, Marchini (35’ st Loi), Zanni, Chiussi.

A disp. Rossini, Grossi, Ceccarelli, Aruci, Vivo, Tebaldi. All. Fusi



ARBITRO: Andrioli di Bologna (Assistenti: Verdone di Imola e Asani di Forlì).

RETI: 19’ pt Marchini, 45’ st Zanni.

NOTE: ammoniti Bertoni, Alvisi, Chiussi, Galassi. Angoli 14-2, recupero 1'+4'.

Qui la cronaca completa