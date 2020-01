Calcio Promozione: Sant'Ermete, beffa di rigore con il Cervia (2-3)

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 17:58 - 12 Gennaio 2020

La rosa del Sant'Ermete 2019-20.

Sant'Ermete - Cervia 2-3

: Rossi, Bellanti (25'st De Paoli), Tosi Brandi (40'st Mancini), Contadini, Amadei (45'st Molari), Fini, Contarini (35'st Genghini), Fuchi, Belloni (15'st Bua), Vukaj, Qatja.In panchina: Montalbano, Zavattini, Marcaccio.All. Pazzini.Braggion, Kalac, Valentini (26'st Brando), Severi, Romagnoli (35'st Panfili), Guerra, Calandra, Braschi (45'st Garagnani), Godoli, Alberani (45'st Caporossi), Fantini F.In panchina: Ricci, Fantini G, Merli, Briganti, Bondi.All. Molducci.De Robertis di Bologna (Assistenti: Carlino di Bologna e Forese di Imola).44'pt Fantini, 17'st Bua, 20'st Vukaj, 30'st Godoli rig., 36'st Alberani rig.Il Cervia espugna in rimonta il campo di un volitivo Sant'Ermete, che nel primo tempo tiene il campo con grande autorevolezza. Subito Contarini calcia dal vertice sinistro dell'area, grande colpo di reni di Braggion che vola a deviare con la punta delle dita. A metà frazione il Cervia colpisce la traversa con Alberani. A fine tempo Fantini affonda sulla fascia e incrocia il diagonale, una bordata che non dà scampo a Rossi. Nella ripresa il Sant'Ermete pareggia con Bua, che finalizza un'azione personale con un preciso diagonale. Tre minuti dopo Vukaj calcia al volo e firma il sorpasso, infilando l'angolino basso. Al 70' l'arbitro espelle i capitani Fuchi e Severi al termine di un parapiglia. Espulsioni contestate in quanto i due giocatori stavano semplicemente separando i compagni. Il Cervia pareggia con Godoli su rigore provocato da un fallo di Tosi Brandi e sempre dagli undici metri (fallo di Amadei) arriva il tris di Alberani.