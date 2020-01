Calcio Eccellenza: Tropical Coriano, finalmente i tre punti. Battuto il Castrocaro (1-0)

Sport

Coriano

| 16:58 - 12 Gennaio 2020

Il Tropical Coriano inizia il 2020 con una vittoria.

Tropical Coriano - Castrocaro 1-0

Lombardi, Conti (33'st Olivieri), Alberighi, Ricci, Guarino, Barretta; Marconi, Cuomo (8'st Scognamiglio); Collini, Santoni, Ballarini.In panchina: De Marzo, Vitaioli, Perazzini, Betti, Chiussi, Montebelli, Ghamdaoui.All. Zagnoli.Calderoni, Mangalagiu, Marchetti (78' Minati), Bungaya, Bonavitacola, Galassi; Monti, Malò; Russomanno (61' Colonnello), Kokakov, Renzi (67' Camporesi).In panchina: Piraccini, Caspoli, Camporesi M., Mazzoli, Salazar, Sango.All. Montalti.Daddato di Barletta (Assistenti: Fecheta di Faenza e Pascale di Bologna).25'st Scognamiglio.ammoniti Conti, Marconi, Bungaya, Renzi. Recupero: 3'+4'.Torna alla vittoria il Tropical Coriano, che supera 1-0 il Castrocaro. Primo tempo privo di grandi emozioni, ripresa invece subito scoppiettante con un tiro di Buonavitacola al 46' che termina a lato. Al 58' Collini non sfrutta un'incomprensione tra il portiere Calderoni e Bungaya. Al 68' Calderoni blocca il colpo di testa di Barretta, servito da un angolo battuto da Santoni. Due minuti il subentrato Scognamiglio affonda sulla destra e inventa un tiro cross che si infila sul palo opposto, beffando Calderoni. Il Tropical Coriano sfiora il raddoppio al 73': retropassaggio corto di Galassi verso Calderoni, Collini ruba palla e salta il portiere, allargandosi sulla fascia. Ne segue un assist per Santoni che calcia a botta sicura, facendosi respingere il tiro sulla linea di porta da Bungaya. Nel finale Calderoni nega il raddoppio alla squadra di casa, volando su un tiro a giro mancino di Scognamiglio, bravo a liberarsi in dribbling.