Calcio D: pari a reti inviolate per la Savignanese con il Progresso (0-0)

Sport

Savignano sul rubicone

| 16:47 - 12 Gennaio 2020

Un undici della Savignanese (foto Roberto Magnani).

Progresso - Savignanese 0-0

: Bruzzi, Grandini, Chmangui, Lodi, Gulinatti, Cestaro, Cantelli, Menarini (60' Testoni), Girotti, Mezzetti (62' Salvatori), Esposito (88' Bertetti).A disp: Tartaruga, Tanoh, Testoni, Collina, Bonvicini, Zattini, Salvatori, Bertetti, Matta.All Cevenini.: Pazzini, Gabrielli, Brighi, Peluso (83' Pieferderici), Cristiani, Scarponi (57' Longobardi), Giacobbi, Manuzzi F., Spighi (46' Jassey), Manuzzi R., Turci.A disp: Mordenti, Guidi, Longobardi, Jassey, Mantovani, Pierfederici, Rossi, Bernardi, Miori.All Farneti: Stabile di Padova (Assistenti: Forgione di Gradisca d'Isonzo e Pace di Ancona).ammoniti: Chmangui, Menarini, Lodi, Gabrielli, Testoni, Esposito, Manuzzi R., Giacobbi.Pari esterno per la Savignanese, che muove la classifica sul terreno del Progresso. Avvio positivo dei gialloblu, pericolosi con Scarponi e Francesco Manuzzi. Al quarto d'ora i bolognesi rispondono con Girotti, ma Pazzini in uscita è superlativo e salva. La truppa di Farneti non si intimidisce e sfiora il bersaglio in due occasioni con i fratelli Manuzzi, mentre per i locali ci provano Girotti, Mezzetti ed Esposito. Nella ripresa è Peluso a sfiorare il gol al 51'. Ci provano anche Riccardo Manuzzi e Longobardi, ma soprattutto nel recupero è Pierfederici che davanti a Bruzzi manca la conclusione vincente.