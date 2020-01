Meteo Rimini: gennaio prosegue nella stabilità, con qualche nuvola e rischio nebbia

Attualità

| 12:32 - 12 Gennaio 2020

Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

Emissione del 12/01/2020 ore 10:30





Lunedì 13 Gennaio





Martedì 14 Gennaio



Mercoledì 15 Gennaio



Sereno o poco nuvoloso con possibilità di nebbia nottetempo e al primo mattino sulle aree pianeggianti/costiere, in sollevamento nelle ore centrali di giornata. Nuvolosità irregolare in serata.assenti.in diminuzione nei valori minimi, compresi tra +1°C e +2°C, massime stazionarie, comprese tra +6°C e +8°Cdeboli di direzione variabile.quasi calmo.alta.Coperto per nubi basse o nebbie in mattinata, poco nuvoloso o nuvoloso nelle ore centrali di giornata con ritorno di banchi di nebbia nelle ore serali.assenti.stazionarie nei valori minimi, compresi tra +1°C e +2°C, in diminuzione nei valori massimi, compresi tra +4°C e +7°C.deboli dai quadranti occidentali.quasi calmo.alta. Stato del cielo: Nuvolosità variabile con possibili foschie nottetempo. Maggiori schiarite tra pomeriggio e sera.assenti.stazionarie, comprese tra +1°C e +2°C le minime, tra +4°C e +8°C le massime.deboli dai quadranti orientali.quasi calmo.alta.La settimana proseguirà all’insegna di condizioni stabili, con possibilità di nebbie nottetempo e al primo mattino, nonché talvolta nelle ore serali. Maggiore nuvolosità possibile a ridosso del fine settimana, quando l’alta pressione potrebbe iniziare a mostrare i primi segni di cedimento. Ne riparleremo nei prossimi bollettini.Tutti gli aggiornamenti, con un formato innovativo, son disponibili su www.centrometeoemiliaromagna.com Segui Centro Meteo Emilia Romagna su Facebook