| 12:22 - 12 Gennaio 2020

Adriano Galliani.

Adriano Galliani a Riccione, ospite di un incontro elettorale organizzato da Forza Italia. L'appuntamento è in programma martedì alle 16 all'Hotel Corallo di Riccione. "L'occasione sarà gradita per affrontare i temi più interessanti di politica locale e nazionale, in vista delle prossime elezioni regionali", spiega una nota di Forza Italia.