Tv Lunedì di calcio: Tornano su VGA dalle ore 19,55 Calcio di Rigore e SportUp. Ospite Giorgio Screpis

| 21:15 - 12 Gennaio 2020

In foto: Stella&Manuelli di Calcio di Rigore e SportUp.

Questa sera su Rete8 Vga TeleRimini visibile al canale 86 del digitale terrestre vi aspettano nell'ordine:



dalle ore 19,55 in Calcio di Rigore, approfondimenti della domenica calcistica dedicati al calcio locale, dalla serie D alla Prima Categoria con una finestra sulla Promozione Marchigiana. Dibattiti e contributi filmati per la durata di 70 minuti. A seguire, dalle ore 21.07, l'appuntamento dedicato al Rimini Calcio con SportUp. Analisi, approndimenti, dibattiti e filmati per la durata di 65 minuti.





Gli ospiti della 19a puntata di Calcio di Rigore saranno gli opinionisti Giacomo Alpini, Alessandro Paganini, Christian Montanari e il direttore sportivo del Faenza Nicola Calvina.



Gli ospiti della 19a puntata di SportUp saranno Andrea Barlocco, Giorgia Bertozzi, Massimo Zanini e l'ex direttore dell'area tecnica biancorossa, Giorgio Screpis.



Entrambi i programmi saranno presentati da Daniele Manuelli e Corin Stella.



Il numero per la diretta valido per messaggistica tradizionale e WhatsApp è il seguente: 333.60.94.299 mentre su Facebook è possibile interagire nelle pagine SportUp Rimini e CalciodiRigore.official



La diretta dei programmi:



Tv digitale terrestre: canale 86 Rete8 Vga TeleRimini. Repliche canale 13 (7Gold)



Streaming: http://www.telerimini.it/it/diretta-streaming.html



YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCiUA12cEc0q86WTabvhiFIg







I servizi in Calcio di Rigore saranno:



I gol delle squadre romagnole impegnate nel girone D (serie D girone D); Porto S. Elpidio vs Cattolica (Serie D Girone F); Marignanese vs Copparese; Coriano vs Castrocaro (Eccellenza); Pietracuta vs Gambettola; Novafeltria vs Fosso Ghiaia; Faenza vs Bellaria; Misano vs Gatteo(Promozione); Il punto sulla promozione Marche (Promozione Marche).



I servizi in SportUp saranno:



Analisi ed interviste Rimini vs Feralpi Salò. Gli ultimi arrivi, malumori, l'avvento di Screpis, il saluto di Scotti e la presentazione del prossimo avversario (Sud Tirol).