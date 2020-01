Volley C femminile, Banca di San Marino trafitta nel derby di Cattolica: 3-0

Sport

12 Gennaio 2020

Nella sconfitta per la Banca di San Marino alla ripresa del campionato.

Brutta ripresa del campionato per la Banca di San Marino che nella trasferta di sabato a Cattolica non regge l’urto delle padrone di casa e perde nettamente per 3-0.

“Non c’è stata partita. – ammette coach Wilson Renzi. - Sapevamo di affrontare una squadra fortissima, brava in tutti i fondamentali e in tutte le situazioni di gioco, però noi non abbiamo avuto il giusto atteggiamento, soprattutto in attacco, e siamo state davvero deludenti. Siamo andate in bambola e questo ci ha tolto anche la difesa, che deve essere uno dei nostri punti di forza. Siamo anche state poco umili. Solo nella prima metà del terzo set abbiamo un po’ retto il confronto. Penso che il lungo stop natalizio ci abbia danneggiato. Peccato, adesso dovremo essere brave a reagire con Savignano sabato prossimo, ma non sarà semplice”.

Il tabellino

Retina Cattolica – Banca di San Marino 3-0

BANCA DI SAN MARINO: Parenti 4, Magi 5, Stimac 5, Sara Pasolini 4, Fiorucci 4, Simoncini 1, Piscaglia 2, Ridolfi (L1), Alice Pasolini (L2), Zagrodna, Mattei, Muraccini. All. Wilson Renzi.

Parziali: 25-14, 25-14, 25-16

CLASSIFICA: Retina Cattolica 26, Gut Chemical Bellaria 25, Budrio 22, Acsi Ravenna 20, My Mech Cervia 20, Massavolley 19, Claus Forlì 17, Banca di San Marino 14, Fse Progetti Savignano 13, Helyos Riccione 9, Avia Nuova Punta Marina 7, Flamigni San Martino in Strada 6, Teodora Ravenna 0.

PROSSIMO TURNO (12^ giornata). Sabato 18 gennaio ore 18.30 a Serravalle: Banca di San Marino – Fse Progetti Savignano.











