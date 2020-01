Volley B maschile, per la Titan Services hurrà al tie break con Ferarra: 3-2

Sport

Rimini

| 10:14 - 12 Gennaio 2020

Yan Kiva protagonista con 20 punti.

La Titan Services inaugura l’anno con una vittoria al tie-break su Ferrara (3-2), squadra concorrente alla salvezza. La partita giocata al Pala Casadei di Serravalle è molto intensa, a parte il primo set nel quale i sammarinesi partono male e cedono nettamente agli avversari. Dal secondo set in poi inizia un match completamente diverso, fatto di grandi difese e tanta intensità in battuta da parte dei padroni di casa e di grandi murate da parte degli ospiti. Si fila via sul filo dell’equilibrio con i titani che s’impongono nel secondo e nel quarto parziale e gli estensi nel terzo.

“Nel tie-break la differenza l’ha fatta la nostra difesa che è stata davvero stratosferica – afferma soddisfatto Stefano Mascetti, coach della Titan Services. - E’ stata una grande partita e tutta la squadra ha giocato in maniera fantastica. Bravissimi anche in battuta a produrre ben dieci ace contro un avversario non sprovveduto. L’unica nota negativa viene dall’aver perso per infortunio al ginocchio lo schiacciatore Benvenuti a metà del terzo set. Con lo staff medico valuteremo il danno nei prossimi giorni".



Il tabellino

Titan Services – Krifi Ferrara 3-2



TITAN SERVICE:. Kiva 20, Rondelli 1, Bernardi 6, Bacciocchi (L1), Benvenuti 7, Rizzi (L2), Mondaini 14, Oliva 1, Ricci, Cicconi, Andrea Lazzarini 5, Matteo Zonzini 13. All. Stefano Mascetti. Ace: 10. Muri Punto: 3.



FERRARA: Biondi, Spagnoli 24, Zambelli 5, Grazzi 2, Ballerio 18, Bertoli (L1), Masotti 6, Smanio 7, Bragatto 8, Martello (L2). N.E.: Bristot, Ruffo, Morelli, Ceban. All. Andrea Zambelli. Ace: 7. Muri Punto: 12.

Arbitri: Daniele Spitaletta (1°) e Roberto Gianninò (2°)​​​​​​​

PARZIALI: 15/25 25/22 20/25 25/23 15/12



CLASSIFICA: SAMA Portomaggiore 31, Geetit Bologna 27, Erm group San Giustino 25, Arno Volley Castelfranco 24, Sir Safety Spoleto 23, Zephyr Santo Stefano Magra 21, Querzoli Forlì 20, Lupi Estintori Pontedera 14, Krifi Ferrara 14, Laghezza La Spezia 12, Titan Services 9, Job italia Città di Castello 5, Energia fluida Cesena 4, Promo video Perugia 2.







PROSSIMO TURNO (12^ giornata). Sabato 18 gennaio ore 17.30 a Cesena: Energia fluida Cesena - Titan Services.