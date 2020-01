Volley B2 femminile, il Riviera passa a Jesi con autorità (1-3) ed è leader

Sport

Rimini

| 10:04 - 12 Gennaio 2020

Il Riviera Volley festeggia dopo il successo di Jesi (foto FB del club).



Colpaccio del Riviera Rimini a Jesi per 1-3 e prima del girone con un punto di vantaggio sulla Pieralisi Pan. Ha vinto la squadra che ha giocato con maggiore continuità di gioco, che ha sprecato di meno e messo in luce elementi di esperienza e spessore tecnico (in evidenza Balducci e Rubini). Dopo un primo set di marca Pieralisi Pan, la squadra riminese ha preso la partita in mano complice il crollo del rendimento del servizio, ha lasciato sempre più spazio alla formazione ospite.

Nel primo parziale, le jesine, in campo subito con il neo acquisto Miecchi lottano punto a punto ben sorrette dalla battuta. Sul 12-12, mettono a segno un primo strappo (19-16) per poi essere riagganciate sul 20-20. Con una scatenata Paolucci, la Pieralisi Pan riparte (22-20) per poi subire la rimonta ospite (22-22). Un paio di errori di Rubini lanciano la volata finale jesina, conclusa da Paolucci.

Nel secondo set, Marcelloni e compagne restano in testa (8-7 e 15-11) ma sul 17-14 subiscono il break dal quale non riescono più a riprendersi, andando in svantaggio 19-21.

Sabbatini gioca anche la carta Gasparroni ma l’inerzia della gara non cambia: cala il servizio rossoblu mentre Rimini resta più lucida ed incisiva in attacco dove sale in cattedra Rubini (che annovera anche stagioni in A2): sul 20-22, firma gli ultimi tre punti.

Nel terzo, dopo un iniziale equilibrio (6-6), Rimini allunga con decisione: il tecnico jesino chiama time-out prima sul 9-14 e poi sul 12-19. I giochi sono fatti, la Pieralisi Pan sbaglia tanto, specie in battuta ed il divario in campo è sempre più marcato.

Nel quarto set, le padrone di casa lottano punto a punto fino al 19-19, pur rallentate dai molti errori.

La solita Rubini rompe l’equilibrio (19-21) accelerando l’epilogo della gara.



Il tabellino



PIERALISI PAN: Carletti E., Gasparroni, Foresi, Belvederesi, Paolucci, Milletti, Angelini, Miecchi, Pomili, Giombini, Carletti S., Marcelloni, Cecconi (L1), Moretti (L2). All. Sabbatini



EMANUEL RIVIERA: Benvenuti, Semprini, D’Emilio, Orsi, Catalano, Balducci, Leonardi, Rubini, Ricci, Fiscaletti, Ariano, Morolli (L1), Jelenkovich (L2). All. Caliendo



ARBITRI: Bordoni e Santucci di Perugia



PARZIALI: 25-22, 21-25, 17-25, 20-25.