Basket C Silver, per la Santarcangiolese amaro il ritorno in campo: ko in casa col CVD 54-62

| 09:47 - 12 Gennaio 2020

Fornaciari a canestro.



Comincia male per la Santarcangiolese il nuovo anno: sconfitta casalinga dal Cvd per 54-62 in un match giocato a dire il vero con molte defezioni da parte dei clementini. Nel prepartita è stato consegnato da parte dell'associazione Santarcangels il ricavato della raccolta fondi promossa durante le festività (403,00 EURO di materiale scolastico) a favore della Caritas diocesana.

Si comincia con Raffaelli in panchina solo per onore di firma per un problema al ginocchio rimediato in settimana, e con Nervegna che giocherà, stringendo i denti per un'infiammazione tendinea; è quindi Danilo Dimonte il play del quintetto iniziale.

Dopo il vantaggio iniziale, firmato da Adeosun su assist di Fusco e il canestro di Fornaciari, è il Cvd con capitan Lelli da tre punti a prendere le redini dell'incontro. Si rivede in campo al quinto minuto Christopher Dini rientrante dall'infortunio al ginocchio occorsogli nella scorsa stagione. Cvd non è venuta in gita in Romagna e, infatti, scappa sul 17 a 10. Con la difesa allungata e un ottimo Fornaciari Santarcangelo chiude il quarto sul 19 a 16 ospite.

Secondo quarto con le due squadre che non segnano per due minuti, poi una bomba di Fornaciari e un canestro di Fuzzi lasciano pressoché inalterato lo svantaggio dei Santarcangiolesi. Una giocata da tre punti più due liberi di Fusco danno il vantaggio ai Clementini sul 29 a 27 a 2 e 40 dal termine. Una serie di errori non permette però a Santarcangelo di allargare la forbice e il quarto termina sul 31 a 29.

Terzo quarto che inizia come era finito il secondo cioè con molti errori da entrambe le parti, sono gli ospiti più precisi al tiro a tornare avanti sempre con Fuzzi da tre punti. Santarcangelo non trova fluidità offensiva ,Fusco compie il terzo fallo ed è costretto a uscire , Zannoni segna ben servito dai compagni 2 canestri, ma Paratore risponde. Sempre Zannoni subisce un colpo al ginocchio in contropiede dopo un recupero ma il contatto non è sanzionato e sul ribaltamento è sempre Paratore a portare sul più 4 i suoi. Fornaciari non ci sta e stoppa nella stessa azione Paratore e Rosa ma è sempre Paratore con una tripla a fissare il punteggio sul 45 a 42 per i suoi a fine quarto.

Ultimo periodo che comincia con lo show di Fuzzi autore di due triple consecutive, Fusco risponde ma Cvd mantiene sempre il controllo, Fornaciari è l'unico preciso al tiro dei Romagnoli mentre Cvd continua a segnare da fuori sempre con Fuzzi. Santarcangelo ci prova con la difesa allungata ma complice l'imprecisione al tiro non riesce mai ad agganciare gli avversari. A 1'30" dal termine sono sempre 5 i punti di vantaggio del Cvd che amministra i possessi finali vincendo per 61 a 54.

Brutta battuta d'arresto per la truppa di coach Evangelisti se pur con l'attenuante delle tante assenze. Il dato statistico che più è evidente a bocce ferme è la percentuale da tre punti: 52 percento per Cvd (10/19) e solo il 7 percento dei gialloblù (1/14).

Prossimo impegno per i ragazzi di Evangelisti la proibitiva trasferta di Fidenza, Domenica 19 Gennaio, nella speranza di recuperare qualche infortunato e una migliore condizione.



Il tabellino

Santarcangiolese: Zannoni 12, Nervegna 5, Fusco 15, Adeosun 2, Dini 1, Sirri, Fornaciari 14, Malatesta, Dimonte, Raffaelli ne. All. Evangelisti

Casalecchio: Dawson, Paratore 13, Ferraro 6, Rosa, Corradini 2, Taddei 4, Cavallari 2 , Fuzzi 15, Bertuzzi 8, Lelli 11, Baccilieri ne, Malverdi ne. All. Gatti.

Arbitri: Zambelli e Forni

Note: Spettatori 300 circa