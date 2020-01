Tour elettorale di Salvini, dopo Coriano la Valmarecchia: piazze gremite a Villa Verucchio e Novafeltria

| 19:26 - 11 Gennaio 2020

Sabato 11 gennaio tour elettorale nel riminese per Matteo Salvini, che oltre ai comizi nelle piazze, in vista delle elezioni per il rinnovo della giunta ragionale dell'Emilia Romagna, ha anche effettuato due visite private a Coriano, la prima a San Patrignano, la seconda al museo Marco Simoncelli, dove ad accorglierlo c'erano il sindaco Domenica Spinelli e il padre del Sic, Paolo (foto 1 gallery, Ballante). A seguire bagno di folla in piazzetta Salvoni a Coriano (foto 2 gallery, Ballante), prima del trasferimento in Valmarecchia. Piazza Europa di Villa Verucchio gremita per il comizio del leader della Lega (foto 4 gallery) che ha anche assaggiato uno degli hamburger del Ghetto 46 (foto 3 gallery). Nota non marginale: il titolare del bistrò, Paolo Gabriele, ha infatti lamentato di essere finito nel mirino degli hater, sui social, per aver organizzato l'aperitivo a Salvini e al suo seguito: "L'aperitivo è stato fatto fuori dal locale, a pagamento, noi non offriamo nulla a nessuno, io ho fatto il mio dovere di imprenditore a seguito della proposta della sezione verucchiese della Lega", ha riferito il ristoratore. Salvini è stato anche accolto non solo dagli applausi e dalla immancabili richieste di selfie, ma anche dai cori contro di un gruppo di una quarantina di "sardine" locali. Infine, dopo la tappa di Villa Verucchio, ultimo comizio riminese a Novafeltria, in piazza Vittorio Emanuele, anch'essa gremita di elettori, seguaci, curiosi e qualche contestatore (foto 5 gallery).