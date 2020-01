Basket B, coach Bernardi: 'Senigallia è forte e in fiducia, ha fatto soffrire Fabriano'

Sport

Rimini

18:59 - 11 Gennaio 2020

Il coach di Albergatore Pro Massimo Bernardi.

Coach Massimo Bernardi, cosa porta in dote alla squadra l'innesto di un giocatore come Simoncelli?

“Sicuramente Simoncelli è un buon giocatore che ha tanta esperienza in Serie B sopratutto nelle fasi importanti, in più è talentuoso e creativo - dice il tecnico sul sito del club - . E' chiaro che la sua condizione fisica ancora non è sufficiente perchè nell'ultimo periodo a Chieti non ha giocato, dunque non ci aspettiamo chissà che cosa da lui: bisogna dargli tempo di raggiungere la forma migliore.”

Come potrà inserirsi il nuovo play/guardia, al netto delle sue condizioni fisiche, nel sistema di gioco di Albergatore Pro?

“Non c'è dubbio che la solidità di gioco costruita sin qui con i ragazzi non cambierà, anzi cercheremo di lavorare duro per migliorare ulteriormente. Simoncelli darà un contributo importante alla squadra quando sarà pronto fisicamente, e lo stesso vale per Francesco Bedetti che ha svolto solo questa settimana di allenamento con la squadra e non è ancora al top. Entrambi troveranno un po' di spazio nella partita di domani, ma i nostri equilibri sono quelli solidi visti domenica scorsa."

RBR si presenta a questa prima giornata di ritorno contro Senigallia in deciso miglioramento rispetto alla vittoria sofferta dell'esordio in campionato. Nonostante questo, quali insidie troverete in terra marchigiana?

“Non sarà per nulla una partita semplice: Senigallia è una squadra forte, ruspante ed esperta che stava per avere la meglio su Fabriano la settimana scorsa anche grazie ai potenziali tiri liberi della vittoria., Questo ci fa capire il livello del nostro avversario, affronteremo una Senigallia in fiducia. Le ultime vittorie non devono assolutamente farci pensare che adesso siamo dei fenomeni: come sempre sarà importante essere umili e restare concentrati in difesa ed in attacco.”

BIGLIETTI Rinascita Basket Rimini comunica che, grazie alla disponibilità della Pallacanestro Senigallia, verrà riservata una biglietteria alla tifoseria ospite (ingresso lato ufficio società). Prezzi: intero 10€, ridotto 5€.