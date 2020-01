Auto sbatte contro il guardrail e si ribalta: paura per una ragazza cattolichina

Cronaca

San Giovanni in Marignano

| 18:00 - 11 Gennaio 2020

L'auto ribaltata dopo l'incidente (foto Ballante).

Paura per una ragazza cattolichina, ferita in un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio (sabato 11 gennaio) in Via Montalbano di San Giovanni in Marignano. La giovane, alla guida di una Fiat Punto, è uscita da un supermercato di San Giovanni: sulla strada per Cattolica, per cause in corso di accertamento, è andata a sbattere contro il guard-rail sulla sua destra. La vettura si è ribaltata e ha strisciato per una trentina di metri prima di arrestarsi. L'automobilista è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata all'ospedale Infermi di Rimini. I rilievi dell'incidente affidati alla Polizia Municipale.