Tour elettorale per Bonaccini a Rimini, che annuncia: "Realizzeremo un grande piano casa"

| 17:19 - 11 Gennaio 2020

Foto dalla pagina Facebook di Stefano Bonaccini.

Tour elettorale con tappa a Rimini per il presidente uscente della giunta regionale Stefano Bonaccini, che sabato 11 gennaio ha incontrato una rappresentanza di lavoratori frontalieri in Corso d'Augusto, visitato il mercato coperto e il Club Nautico, partecipato a un convegno sulle politiche abitative al Museo della Città. E proprio sulle politiche abitative, Bonaccini ha lanciato una promessa elettorale: "Nella prossima legislatura realizzeremo un grande Piano casa, come da decenni non se ne fanno più in Italia. Perché la casa è un diritto incancellabile, per tutti, a partire da chi ha meno possibilità". Nel dettaglio ha spiegato: "Il primo obiettivo è aumentare la dotazione di alloggi di Edilizia residenziale pubblica: oggi sono circa 55mila in Emilia-Romagna, ma di questi quasi 4mila sono in manutenzione: vogliamo accelerare nella riqualificazione e acquistarne di nuovi, perché dobbiamo arrivare a una disponibilità piena di tutti e 55mila, con un aumento reale del 10% di alloggi disponibili". Bonaccini ha parlato anche di un piano casa per la montagna annunciando un primo bando da 10 milioni destinato alle giovani coppie e famiglie che risiedono o che intendono stabilirsi nelle aree appenniniche: "avranno fino a 30mila euro di contributo a fondo perduto per l'acquisto o la ristrutturazione dell'immobile".