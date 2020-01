Nuova antenna, sindaco Misano: "Decisione non definitiva sul luogo di installazione"

Attualità

Misano Adriatico

| 14:43 - 11 Gennaio 2020

Il sindaco di Misano Fabrizio Piccioni.

Questa mattina (sabato 11 gennaio) il sindaco Fabrizio Piccioni ha incontrato una rappresentanza dei cittadini contrari all'installazione di una nuova antenna di telefonia mobile a Misano Monte. "Stiamo cercando luoghi alternativi e in grado di soddisfare le necessità di trasmissione del segnale, sul quale peraltro abbiamo avuto anche segnalazioni proprio perché difficoltosa o assente a Misano Monte", commenta in una nota il sindaco Piccioni. L'installazione è stata pensata in un luogo di proprietà del Comune proprio per garantire la corretta distanza dalle case; il terreno scelto, tra quelli in disponibilità, era quello più lontano possibile dagli edifici: "In terreni privati potrebbero arrivare ben più vicino", ha evidenziato Piccioni. Ad ogni modo la decisione deve ancora essere presa e votata nel consiglio comunale: "Nulla è definito, infatti non c’è stato ancora un pronunciamento del Consiglio Comunale a dimostrazione che nessuna decisione è presa dall’alto e calata sulla testa dei cittadini come maldestramente affermato da qualcuno. Troveremo insieme la migliore soluzione possibile e in caso di alternative maggiormente tutelanti per i cittadini ne discuteremo assieme a loro come abbiamo sempre fatto", ha spiegato il sindaco Piccioni.