Cani senza museruola e guinzaglio, feci per strada: lettore denuncia "padroni prepotenti"

Attualità

Rimini

| 13:55 - 11 Gennaio 2020

Foto inviata alla redazione da un lettore.

Un nostro lettore segnala una persistente situazione di scarsa educazione civica da parte di alcuni cittadini di Rimini. "Nonostante le continue segnalazioni al comune le vie Gelsomino, Rose, Viole, Algarotti e limitrofe (compreso il passaggio pedonale attiguo alla metropolitana di costa) sono usate come bagno per cani. Le feci dei cani sono presenti ovunque e non si fa in tempo a raccoglierle che ne fanno altre.

I padroni dei cani li lasciano liberi nelle strade senza museruola; i cani sono tutti di media e grande taglia. Quando a qualcuno è stato fatto notare come ci si deve comportare con i cani ed i loro escrementi veniamo attaccati verbalmente. Qui la prepotenza ed ignoranza di alcuni residenti regna sovrana."