Un calendario per aiutare il rifugio per cani anziani Ulmino Sono disponibili le ultime trenta copie a cinque euro ciascuna: ecco come acquistarlo

Attualità Rimini | 13:44 - 11 Gennaio 2020 Due cani ospiti di Ulmino. Ulmino, sito nel Comune di Montescudo Monte Colombo, è un rifugio per cani anziani e disabili gestito da una onlus. Per ricavare fondi a favore della onlus due ragazzi riminesi, Alberto e Cristina, da dieci anni stampano un calendario con immagini di cani e gatti, ribattezzato "Calendario cangattaro 2020", del quale sono ancora disponibili circa trenta copie. Il calendario si può ottenere a fronte di una donazione di 5 euro: per informazioni e prenotazioni 339 6899371.