Le t-shirt di Olé sbarcano in Qatar per il festival musicale con i Maroon Five e Katy perry

| 07:16 - 12 Gennaio 2020

Olé ha realizzato le t-shirt del Qatar Live.

Una prestigiosa collaborazione per Olé, il marchio di abbigliamento aperto dal noto bassista riminese Marcello Sutera, che ha realizzato le t-shirt ufficiali del "Qatar Live", evento musicale che si è tenuto a Doha in Qatar dal 12 al 20 dicembre e che ha ospitato artisti internazionali di grande popolarità quali Katy Perry e i Maroon Five. Olé ha avviato inoltre una nuova collaborazione con Luca Jurman e con la Nazionale artisti Ski Team, progetto con fine benefico che ha come testimonial, tra gli altri, Alexia, Annalisa Minetti, Jimmy Ghione, Valerio Staffelli e Luigi Pelazza. Per ogni t-shirt venduta, Olé devolve alla Nazionale Artisti Ski Team parte del ricavato, per finanziare la costruzione della "Casa dei sogni" al servizio di bambini affetti da disabilità. "Abbiamo realizzato e lanciato insieme ai miei soci Fabio Messina, Massimiliano Passante e Andrea Poggiali la prima piattaforma online dove l’artista (Musicista, dj, cantante) puo’ realizzare la sua linea di T-shirt personalizzate. www.oleartist.it è il sito web che racchiude un progetto e la sua storia", racconta Marcello Sutera. Olé annuncia per il futuro un evento a Rimini "per poter condividere tutte le nostre idee e le novità".