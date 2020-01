A Rimini si conclude la tre giorni di rievocazione storica dell'impresa di Giulio Cesare

Eventi

Rimini

| 12:33 - 11 Gennaio 2020

Il cammino dei Cesari fa tappa a Rimini il 12 gennaio.

Si conclude a Rimini la tre giorni di rievocazione storica che ripercorre l'impresa di Giulio Cesare, in cammino tra Cesena, Savignano sul Rubicone e Rimini, iniziata lo scorso 10 gennaio a Cesena con una camminata attraverso la Centuriazione cesenate al seguito della XIII Legio Gemina Ariminum. Con l'ultima tappa del percorso si rivivrà l'arrivo del condottiero a Rimini e l'arringa di Cesare alla "Tredicesima Legione".



L'appuntamento è per domenica 12 gennaio. Il corteo partirà alle 20 dalla piazzetta della Chiesa ortodossa delle Celle per raggiungere, insieme ai legionari, la centralissima piazza Tre Martiri al Foro di Ariminum: qui, alle 22 Cesare terrà la sua arringa alla Legio XIII davanti al suggestum. La Legio ricostruisce in modo preciso e fedele una legione romana del primo secolo d.C., identificandosi con la tredicesima Legione "Gemina", gemella di quella costituita da Caio Giulio Cesare: tutti potranno quindi seguire il corteo dei legionari ammirando oggetti, armi, vestiario ed equipaggiamenti il più possibile fedeli all'originale grazie al costante studio su fonti documentali ed iconografiche, sui reperti archeologici e sulla disciplina formativa romana classica. L'evento non sarà solo occasione per ripercorrere i luoghi in cui le truppe attraversarono le terre di Romagna, ma soprattutto si potranno rivivere lo stato d'animo del condottiero e le sfide personali che lo portarono a compiere il tanto decantato passo, supportato dalla fedeltà dei soldati della Tredicesima che lo seguirono sfidando il veto del Senato romano a varcare in armi il Rubicone.



Si chiude così la seconda edizione del Cammino dei Cesari che riunisce gli assessorati alla Cultura di tre Comuni (Savignano sul Rubicone, Cesena e Rimini) con l'organizzazione di: Associazione Legio XIII Gemina - Ariminum, Cooperativa 49 a.C., Associazione Terre Centuriate Cesenati, Cooperativa Koiné. Tre serate in cammino per rivivere una pagina di storia scritta oltre duemila anni fa proprio sulle strade che ancora oggi collegano la Romagna.



La partecipazione a tutti gli eventi è gratuita, info 0541 801029, è attiva la pagina Facebook dedicata all'evento "Il cammino dei Cesari".