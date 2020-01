Rimini, strani odori e via vai di giovani tradiscono il pusher: in casa oltre mezzo chilo di droga

Cronaca

Rimini

| 12:25 - 11 Gennaio 2020

La droga sequestrata.

Strani odori provenienti dalla sua abitazione in zona via Lagomaggio e un sospetto via vai di giovani, queste segnalazioni hanno portato i carabinieri a eseguire la perquisizione personale e domiciliare di un 26enne, tunisino, residente da diversi anni e regolarmente in Italia, beccato il flagranza di reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato così arrestato venerdì pomeriggio.

Nella camera da letto i Carabinieri hanno rinvenuto 4 involucri contenenti complessivamente 480 grammi di marijuana, 2 involucri contenenti 105 grammi di cocaina, 3 bilancini elettronici di precisione e materiale vario per il confezionamento in dosi delle sostanze.

Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro. L’arresto è stato convalidato il giovane, in attesa del processo la cui data è da fissare, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.