Rimini omaggia Fellini per il compleanno: al Galli concerto con il maestro Vince Tempera

Rimini

| 12:24 - 11 Gennaio 2020

Proprio nel giorno del compleanno, Rimini omaggia il Maestro del cinema Federico Fellini con il grande concerto “Buon Compleanno Federico”.



Lunedì 20 gennaio al Teatro Galli sarà il Maestro Vince Tempera a rendere onore al regista che in tale data avrebbe compiuto 100 anni, con un appuntamento che si preannuncia diverso dai classici concerti eseguiti negli anni dalle varie orchestre sinfoniche.



Nell’occasione, Vince Tempera dirigerà, racconterà e suonerà le colonne sonore che hanno accompagnato le pellicole di Federico Fellini con la Simphonitaly e con l’Orchestra sinfonica OLES di Lecce e del Salento diretta da Eliseo Castrignanò. Sul palco del Galli, insieme a Vince Tempera, oltre 45 elementi.



“Sarà un concerto diverso, un vero e proprio omaggio a Federico per ricreare le atmosfere sognanti e magiche tipiche del Maestro. Al di là della precisione nell’esecuzione e dell’eleganza delle grandi orchestre sinfoniche, ciò che desidero è recuperare e proporre le parti musicali originali dei compositori delle colonne sonore di Fellini. Nelle musiche dei film di Federico Fellini per intenderci, la suggestione predominante non era tanto la precisione, quanto la dimensione del sogno; la musica nei film echeggiava in modo onirico, così come era lui in effetti, sia come regista che come uomo. La musica come qualcosa che trasportava, perché Federico Fellini aveva una sua letteratura musicale precisa. La realtà di queste colonne sonore era un’altra, erano colonne sonore che interpretavano Rimini” dichiara al proposito Vince Tempera.



Ed è seguendo questa linea, che Vince Tempera proporrà in concerto le musiche di Nino Rota in primis e le colonne sonore che hanno accompagnato le pellicole felliniane più e meno note, tra un brano e l’altro racconterà le atmosfere dei film e, in maniera evocativa n’è spiegherà le musiche.



“Buon Compleanno Federico” avrà inizio al Teatro Galli alle ore 21.15.