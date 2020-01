Cattolica, rapina in tabaccheria: sfonda la porta di vetro e fugge con la borsa della titolare

Cronaca

Cattolica

| 09:58 - 11 Gennaio 2020

Una pattuglia dei carabinieri (Foto repertorio).

Ha atteso l’orario di chiusura della tabaccheria di via Toscana, a Cattolica, poi ha sfondato la vetrata con una spranga e ha fatto irruzione per rapinare la titolare. E’ accaduto verso le 20 di venerdì. La proprietaria dell’esercizio aveva appena chiuso l’attività, si era intrattenuta per qualche minuto quando si è vista un uomo, a volto coperto, fuori dall’entrata che dapprima le ha intimato di aprire, poi spaccato la vetrata della porta d’ingresso, si è fiondato al suo cospetto e ha afferrato la sua borsa, per poi fuggire. Sul posto immediato l’intervento dei carabinieri che hanno ascoltato la testimonianza della donna, evidentemente scossa: saranno visionate le telecamere di sorveglianza.