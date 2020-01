Calcio D, mister Nicola Campedelli sulla panchina della Sangiustese

Sport

Rimini

| 21:38 - 10 Gennaio 2020

Nicola Campedelli.









La Sangiustese (serie D girone F, quello del Cattolica fanalino di coda), quart'ultima in classifica, ha esonerato il tecnico Stefano Senigagliesi è ha puntato su Nicola Campedelli. Quarant’anni, ex giocatore di Cesena, Modena e Salernitana ed ex allenatore dello stesso Cesena, oltre che del Cesenatico, di Bellaria, Ribelle e Correggese, mister Campedelli ha avuto l’ultima esperienza la scorsa stagione sulla panchina del Forlì, squadra che militava nello stesso girone (il raggruppamento F) della Serie D in cui era inserita la Sangiustese.



Presi due rinforzi. Si tratta di Marco Dell’Aquila e Giordano Bardeggia, entrambi classe 2000 a titolo definitivo dal Cesena. Il primo è un terzino sinistro, il secondo un attaccante originario di Rimini. Dopo il buon campionato disputato con il San Marino, lo scorso anno ha totalizzato il buon bottino di ben 6 reti su 17 presenze con la casacca della Reggio Audace (giunta al terzo posto nel girone D ma comunque ripescata in Serie C nonostante la finale playoff persa con il Modena) prima di iniziare quest’anno la sua avventura con il Giulianova.