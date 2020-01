Rimini Calcio, anche l'attaccante Ettore Mendicino è biancorosso

Sport

Rimini

| 19:41 - 10 Gennaio 2020

L'attaccante Ettore Mendicino.



La giornata di venerdì è stata anche quella dell’attaccante, classe ’90, Ettore Mendicino. Cresciuto nel settore giovanile della Lazio, proprio con la società capitolina ha esordito in Serie A nel campionato 2008-09 scendendo in campo in 4 occasioni. La stagione seguente il passaggio al Crotone, in cadetteria, dove ha totalizzato 21 presenze e realizzato 2 reti. A seguire un campionato con la casacca dell’Ascoli, sempre in Serie B, per un totale di 24 gettoni di presenza e 3 gol mentre nella stagione 2011-12 ha indossato le casacche di Gubbio, nella medesima categoria, mettendo a referto 13 presenze e 2 reti, poi quella del Taranto, in C1, scendendo in campo in 7 occasioni. A seguire tanta esperienza in Serie C. Nel gennaio 2013 con la maglia del Como, con 16 presenze e 6 gol, poi il biennio a Salerno per un totale di 48 partite e 13 centri. Nel campionato 2015-16 si è diviso tra Siena e Arezzo per complessive 27 presenze e 5 gol. La stagione successiva ancora con la casacca dei bianconeri toscani, con 22 partite e 4 reti, poi il passaggio a Cosenza dove ha messo a referto 14 presenze e realizzato 5 gol. Sempre con la casacca dei calabresi ha giocato la prima parte del campionato successivo scendendo in campo 19 volte e segnando 3 reti, poi l’esperienza a Monza dove ha giocato 15 partite andando in rete in una occasione. Nell’ultimo anno e mezzo ha indossato la casacca del Monopoli per un totale di 28 gettoni di presenza e 3 centri. A Ettore, che si è legato al biancorosso sino al termine della stagione con rinnovo automatico in caso di salvezza.

Il mercato del Rimini potrebbe non essere finito qui. Si cerca un portiere under e il ds Ivano Pastore ha sondato il terreno per l'attaccante Niccolò Romero del Sud Tirol e prima al Piacenza, ma il giocatore ha rifiutato per il momento la proposta. Sull'attaccante ci sono sei, sette squadre di serie C di tutti e tre i gironi. Il Sud Tirol lo cederebbe in prestito con diritto di riscatto a carico dell'acquirente. Il sondaggio del Rimini dimostra che nel reparto offensivo potrebbero esserci altre novità, ad esempio la cessione di Petrovic.