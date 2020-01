Rimini Calcio, la Berretti sabato di scena a Modena nel recupero

Sport

Rimini

| 18:36 - 10 Gennaio 2020

La squadra Berretti del Rimini.

Le squadre del settore giovanile del Rimini tornano in campo. Si comincia sabato con la Berretti di mister Giordano Cinquetti di scena sul campo del Modena per il recupero del match rinviato per neve lo scorso 13 dicembre. Si gioca a Casltevetro con fischio d'inizio alle ore 14.30. Tre le sfide in programma domenica. Si parte con la doppia sfida sul campo della Pistoiese che vedrà impegnate le formazioni Under 17 e Under 15. I ragazzi di mister Lele Vanni scenderanno in campo alle ore 12.30, la squadra di mister Matteo D'Agostino alle ore 13. Sul campo di San Vito, infine, la formazione Under 16 guidata da mister Loris Bonesso ospiterà la Fermana.