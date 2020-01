Boccette A1, Capitan Bagati Bellaria piomba nella zona calda. La capolista Manuel viaggia sicura

Sport

Rimini

| 18:29 - 10 Gennaio 2020

In serie A1 si è giocata la 18esima giornata.



Nella dicottesima giornata del campionato regionale a squadre di serie A1 trofeo Gorina Panni la capolista Manuel Caffè Bocciofila Imola non dà scampo alla matricola Camo Maris Cantonese e mantiene la testa con una lunghezza di margine sul Bt Bussecchio che vince di misura il derby contro Cava Rivalta Forlì. Non mollano le prime due Grand Hotel Palazzo Taverna Verde Forlì che strapazza Birra di Paolino Riccione e Leon D'Oro Molinella, vittorioso sul Sire Codifiume.

Ad inseguire le prime quattro rimane solo il Circolo Sport Ravenna che dà una lezione al Capitan Bagati Bellaria che in poche giornate è precipitato dal vertice alla zona calda con rischio play out. Un turno favorevole alle squadre di casa tutte vittoriose ad eccezione del Pronto Poster Settecrociari imbrigliato dal President Park Ronco nell'unico pareggio e raggiunto al sesto posto dal Bbzo Caafè Villanova. En Plein del Tex Master Novellara contro Andrea Costa Carpi.

Tabellini

Manuel Caffè Bocciofila Imola – Camo Maris Cantonese 5 – 1 (p.t. 3-0)

A. Bacci e D. Cortecchia contro M. Iaccarino e S. Vezzalini 89-71, V. Cristofori c G. Camellini 105-71, A. Stella e N. Manara c F. Ghelfi e C. Bondavalli 81-46, C. Sandrini c A. Pavarotti 100-81, M. Zoffoli c S. Copelli 54-101, L. D’Ambra c T. Bovo 102-79.

B.T. Bussecchio Forlì – Cava Rivalta Forlì 4 – 2 (p.t. 2-1)

D. Calubani e R. Batani c F. Zoffoli e E. Mariotti 82-45, I. Minoccheri c R. Rustignoli 54-100, M. Morri e L. Versari c M. Riciputi e M. Solfrini 80-40, C. Protti c GL. Zoli 60-100,

E. Rosa c P. Versari 101-64, D. Ricci c P. Boni 100-18.

Grand Hotel Palazzo T.V. Forlì – Birra di Paolino Riccione 5 – 1 (p.t. 2-1)

L. Alpi e A. Bandini c M. Manduchi e A. Fabbri 94-75, A. Corbetta c P. Felici 104-69,

S. Nanni e F. Perugini c A. Donati e P. Barbanti 26-82, A. Galli c F. Marchini 100-56,

M. Cicali c G. Goffi 105-89, C. Leonardi c S. Quieti 105-43.

Leon D'Oro Molinella – Hidra RSM Sire Codifiume 4 – 2 (p.t. 2-1)

A. Scarselli e A. Pinardi c B. Zanardi e F. Muzzarelli 82-78, A. Messori c D. Ansaloni 101-81, P. Vitelli e A. Monti c F. Visentin e M. Romualdi 75-83, L. Cardinali c L. Draghetti 105-97, GL. Dolzani c D. Sgargi 55-105, F. Corradini c M. Celio 101-22.

Circolo Sport Ravenna – Capitan Bagati Bellaria 5 – 1 (p.t. 3-0)

M. Fagioli e F. Benedetti c L. Teodorani e M. Funghetti 80-41, L. Molduzzi c G. Barducci 100-57, M. Grilli e P. Gamboni c S. Palazzesi e C. Vincenzi 80-38, L. Mini c M. Patrignani 105-58, A. Nadery c R. Galiandro 105-88, G. Jeva c C. Spadoni 78-101.

Clai Sasso Morelli – L'Artista Caffè Argenta 5 – 1 (p.t. 3-0)

S. Bagli e W. Cantelli c F. Turchi e L. Ravaglia 89-42, A. De Antonis c M. Vassura 102-98, L. Molinaro e A. Sandri c D. Melideo e D. Morini 80-55, M. Brusa c G. Bacchilega 100-63, L. Turroni c F. Giustiniani 101-89, R. Zanelli c S. Camprincoli 67-107.

Pronto Poster Settecrociari Cesena – President Park Ronco 3 – 3 (p.t. 2-1)

B. Cicognani e S. Casadei c M. Fantini e M. Prati 81-22, M. Fabbri c F. Ferri 87-109,

M. Foiera e F. Ricci c G. Sacchetti e C. Bartolini 81-37, J. Taioli c C. Graffieti 90-100,

J. Magnani c S. Tricomi 100-74, R. Bassenghi c M. Vanin 80-106.

Bbzo Cafè Villanova – Caserme Rosse Bologna 5 – 1 (p.t. 3-0)

D. Ancarani e PP. Minguzzi c F. Emeri e A. Levazzaro 80-53, R. Verlicchi c M. Bozzoli 100-53, M. Cillani e L. De Carli c L. Luccarini e V. Alvisi 91-61, GL. Franchini c A. Brunoni 69-100, A. Dalmonte c R. Zanna 107-76, S. Laghi c D. Bongiovanni 102-96.

Tex Master Novellara – Andrea Costa Carpi 6 – 0 (p.t. 3-0)

D. Giampellegrini e S. Vecchi c F. Golinelli e S. Gavioli 82-77, D. Gavioli c A. Panzeri 100-24, D. Baraldi e G. Catellani c F. Baraldi e L. Montorsi 80-71, C. Gualandri c D. Degli Esposti 100-90, L. Beneventi c A. Ongaro 104-35, S. Bussei c G. Lugli 107-77.

Classifica

Manuel Caffè Bocciofila Imola punti 43, B.T Bussecchio Forlì punti 42, Grand Hotel Palazzo Taverna V. Forlì punti 39, Leon D'Oro Molinella punti 38, Circolo Sport Ravenna punti 33, Pronto Poster Settecrociari Cesena e Bbzo Cafè Villanova punti 30, Capitan Bagati Bellaria 29, Tex Master Novellara e Clai Sasso Morelli punti 26, President Park Ronco punti 23, L'Artista Caffè Argenta e Birra di Paolino Riccione punti 17, Camo Maris Cantonese punti 16, Andrea Costa Carpi punti 14, Caserme Rosse BO punti 12, Hidra RSM Sire Codifiume punti 10, Cava Rivalta Forlì punti 6.