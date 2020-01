Il punto sui lavori al Ponte Verucchio, il presidente Santi: "Sviluppi positivi"

Attualità

Verucchio

| 18:00 - 10 Gennaio 2020

Proseguono i lavori al Ponte di Verucchio.



"Procedono come da piano, con sviluppi positivi, i lavori di messa in sicurezza del Ponte di Verucchio", annuncia Riziero Santi, presidente della Provincia di Rimini, nel comunicare lo sviluppo odierno (venerdì 10 gennaio) dell'intervento. Nel dettaglio, spiega Santi, "la ditta Ambrogetti continua la posa dei sacchi di sassi, la ditta La Mordente dei massi di pietra. Ogni sacco sono 2 tonnellate e ogni masso pesa dalle 3 alle 5 tonnellate". Le operazioni di posa proseguiranno anche sabato 11 e domenica 12 gennaio. "Sabato mattina mattina sarà sul posto il bye bridge per ispezionare direttamente la sommità della pila 2. La ditta dei sondaggi sarà di nuovo sul posto domani pomeriggio", chiosa Santi.