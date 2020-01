Sport

Misano Adriatico

17:39 - 10 Gennaio 2020

Tre acquisti per il Vis Misano.

Rinforzi per il Vis Misano, formazione del campionato di Promozione. Tesserato l'attaccante ex San Marino, nella prima parte di stagione al Città di Castello, Emanuele Sbardella, 19 anni. Hanno firmato anche Simone Russo, 18enne attaccante della Vis Pesaro, e il 23enne difensore italo argentino Ivan Reynoso. In uscita Francesco Boldrini, passato già a dicembre al Morciano, e Federico Urbinati, in procinto di trasferirsi nel campionato sammarinese.