Rimini Calcio: dopo Agnello firma anche il trequartista Letizia

Sport

Rimini

| 17:23 - 10 Gennaio 2020

Antonio Letizia neo acquisto del Rimini.

Come anticipato in precedenza, Antonio Letizia è un nuovo calciatore del Rimini. Trequartista-seconda punta classe '87, fratello di Gaetano, terzino del Benevento, Letizia ha firmato un contratto di sei mesi con rinnovo automatico in caso di salvezza. Nella sua carriera ha vestito, tra le altre, le maglie di Reggiana, Modena, Foggia, Catanzaro e Cosenza. Un giocatore di esperienza che potrebbe essere subito impiegato, domenica al Neri contro la Feralpi, a causa del perdurare dell'indisponibilità di Candido e della squalifica di Palma. La firma di Letizia è stata ufficializzata dopo quella del centrocampista Agnello. In casa Rimini è ufficiale il divorzio da Giorgio Screpis, responsabile dell'area tecnica per poche settimane, prima dell'arrivo di Ivano Pastore. Screpis ha rassegnato le dimissioni: il Rimini lo ringrazia "per la professionalità e la correttezza sempre dimostrate durante la sua permanenza in biancorosso" e gli augura le migliori fortune professionali e personali.