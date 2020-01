Basket C Silver, Titans ad Acqualagna nella prima giornata di ritorno

Sport

Repubblica San Marino

| 16:16 - 10 Gennaio 2020

Il coach dei Titans Massimo Padovano.



Domani comincia il girone di ritorno e la Tiss’ You Care è diretta verso Acqualagna, dove alle 18.30 sarà alzata la palla a due di un match importante e tecnicamente complicato. All’andata vinsero Macina e compagni, ora la classifica dice che i Titans sono a quota 16 punti (8 vinte e 5 perse), mentre Acqualagna è a 18 (9-4), in terza posizione dietro a Todi e Montemarciano.

Coach, prima di tutto un tuo bilancio della prima metà di stagione…

“Il bilancio è sufficiente per quanto riguarda il girone d’andata. Abbiamo giocato partite buone e meno buone, cercando di migliorare la chimica di squadra rispetto a un inizio più complicato. L’ultima parte del 2019 direi che è stata buona, nelle partite e nel gioco”

Qual è stata la miglior partita dei Titans?

“Quella in casa con Tolentino. Un buon match all’interno della nostra striscia positiva di vittorie che ci ha condotti nella seconda parte dell’andata. In generale dobbiamo migliorare il gioco di squadra, lavoriamo per quello”

In cosa deve migliorare di più la Pallacanestro Titano?

“Innanzitutto la mentalità. Difesa, orgoglio e durezza nel gioco devono sempre far parte del nostro bagaglio tecnico e magari supplire alla mancanza, qualche volta, di continuità nel poter mettere punti e referto”

Il ritorno comincia con la trasferta di Acqualagna. Ti aspettavi dai nostri avversari un girone d’andata di tale livello?

“Non pensavo, ma hanno giocato molto bene per tutto l’anno con grande continuità ed entusiasmo. In casa sono un osso realmente duro da affrontare. Ci vorrà tanta determinazione, dovremo mettere insieme una partita importante per cercare di portare a casa il referto rosa”.



LE PARTITE DELLA PRIMA GIORNATA DI RITORNO

Ancona – Urbania, sab. 11/1 ore 18

Acqualagna – Tiss’ You Care San Marino, sab. 11/1 ore 18.30

Tolentino – Taurus Jesi, sab. 11/1 ore 18.30

Fossombrone – Recanati, sab. 11/1 ore 18.30

Porto San Giorgio – Umbertide, sab. 11/1 ore 18.30

Gualdo – Loreto Pesaro, dom. 12/1 ore 18

Todi – Montemarciano, dom. 12/1 ore 18



CLASSIFICA

Todi 22; Montemarciano 20; Acqualagna e Fossombrone 18; Tiss’ You Care San Marino e Urbania 16; Recanati, Tolentino e Loreto Pesaro 14; Taurus Jesi 10; Gualdo, Ancona e Umbertide 6; Porto San Giorgio 0.