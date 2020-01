Elezioni regionali: i candidati riminesi di Progetto Emilia Romagna Rete Civica

Attualità

Rimini

| 16:04 - 10 Gennaio 2020

Da sinistra: Claudio Di Lorenzo, Paola Maggini, Lucia Borgonzoni, Marisa Grossi e Roberto Baschetti.

Tra le liste civiche a sostegno di Lucia Borgonzoni, candidata della Lega alla carica di presidente della giunta regionale, c'è anche "Progtto Emilia Romagna Rete Civica", che ha ricevuto il sostegno del sindaco di Coriano DOmenica Spinelli. Quattro i candidati riminesi: Claudio Di Lorenzo, Paola Maggini, Marisa Grossi e Roberto Baschetti. Quest'ultimo era il candidato sindaco della lista Immagina Verucchio, sostenuta dal centro destra. "I nomi della lista compongono una squadra di gente competente e di esperienza che garantirà un valore aggiunto e che ha dato un grande contributo programmatico in molti dei settori strategici per il territorio e per l'intera regione", ha spiegato Lucia Borgonzoni in sede di presentazione dei quattro candidati riminesi.