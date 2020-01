Elezioni Regionali: i candidati riminesi della lista civica "Emilia Romagna Coraggiosa"

Attualità

Rimini

| 15:57 - 10 Gennaio 2020

Da sinistra Mara Marani, Fabio Mina, Chiara Zamagna e Alfio Fiori.

Tra le liste civiche a sostegno del presidente uscente Stefano Bonaccini c'è anche Emilia Romagna Coraggiosa. Quattro i candidati riminesi: la capolista Chiara Zamagna, 19 ann,istudentessa di Culture e Pratiche della Moda all’Università di Bologna, campus di Rimini,. militante dell'Anpi; il cooperatore sociale Alfio Fiori, l’ex dirigente scolastica ora in pensione Mara Marani e il musicista internazionale Fabio Mina. "Patto per il clima, politiche a sostegno del lavoro di qualità e della casa, trasporto gratuito per i giovani, inclusività dei servizi offerti: Emilia-Romagna Coraggiosa è un progetto per il futuro, credibile e capace di unire le esperienze migliori della nostra terra", spiegano i promotori della lista civica.