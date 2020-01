Attualità

Rimini

| 14:43 - 10 Gennaio 2020

Foto da un nostro lettore.

Un nostro lettore segnala una situazione di scarsa educazione civica in via Laurana, angolo via Cenci, in zona Tiberio a Rimini. Secondo quanto riportato dal nostro lettore, nella zona gli automobilisti parcheggiano d'abitudine in passaggi ciclabili e pedonali. "Oggi (venerdì 10 gennaio) auto parcheggiate nonostante il divieto di di sosta per potatura alberature, previsto dalle 7.30 alle 15.30" , scrive, chiedendo un intervento della Polizia Municipale.