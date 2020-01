Niente comizio sabato a Rimini per Salvini, ci sarà invece Bonaccini

Attualità

| 14:12 - 10 Gennaio 2020

Da sinistra Stefano Bonaccini e Matteo Salvini.

Cambia il programma di visite elettorali di sabato 11 gennaio per il leader della Lega Matteo Salvini, in vista delle elezioni per il rinnovo della giunta della Regione Emilia Romagna, in programma il 26 gennaio. Salta l'appuntamento mattutino di Piazza Tre Martiri a Rimini. come comunicato dalla Lega, Salvini si recherà in visita alla comunità di San Patrignano. Nel pomeriggio a Coriano visita al museo Simoncelli e fermata in piazzetta Salvoni per incontrare fan ed elettori. Infine la Valmarecchia con Villa Verucchio e Novafeltria.



Sabato 11 gennaio a Rimini ci sarà invece il candidato Stefano Bonaccini, presidente uscente, il cui mini tour della città partirà alle 8.30 in corso d'Augusto con un incontro alla presenza dei frontalieri. Alle 10 visita al mercato coperto, alle 11.30 la partecipazione al convegno "Politiche abitative e ruolo della casa nello sviluppo del paese", al Museo della Città di Rimini. Alle 13 l'ultima tappa del mini tour sarà piazzale Boscovich, al Club Nautico, per un incontro con gli operatori di settore.