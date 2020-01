Santarcangelo: dopo la Divina Commedia, reading dell'Odissea con Angelo Trezza

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 13:15 - 10 Gennaio 2020

Angelo Trezza.

Dopo la Divina Commedia (con tre edizioni dedicate rispettivamente a Inferno, Purgatorio e Paradiso) e l’Iliade, Angelo Trezza torna a mettere in scena le più famose opere letterarie con la lettura di un altro poema epico greco. Dal 12 gennaio all’8 marzo, ogni domenica alle 17,15 presso la Celletta Zampeschi a Santarcangelo di Romagna, Angelo Trezza leggerà infatti l’Odissea, il poema omerico che racconta il viaggio compiuto da Ulisse per tornare a casa dopo la Guerra di Troia (narrata nell’Iliade).



Il primo appuntamento in programma domenica 12 gennaio prevede una breve introduzione all’opera e la lettura del canto I. Nei successivi incontri, invece, Angelo Trezza leggerà tre canti per ogni appuntamento



Per informazioni:

Biblioteca Baldini 0541/356299 – biblioteca@comune.santarcangelo.rn.it – FB: biblioteca comunale A. Baldini