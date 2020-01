Rimini ricorda come ogni anno il grande De André con le sue canzoni in piazza Cavour

Eventi

Rimini

| 13:04 - 10 Gennaio 2020

Fabrizio De André.

In Piazza Cavour, con chitarre e canzonieri, "ma anche vino e rose", per ricordare uno dei più grandi cantautori e poeti italiani, Fabrizio De André, scomparso l'11 gennaio del 1999. Il mito di Faber si tramanda di generazione in generazione: le sue poesie in musica hanno raccontato le storie degli ultimi, la situazione sociale-politica, la religione, ma soprattutto cantanto personaggi che oggi fanno parte dell'immaginario collettivo. Come ogni anno, un gruppo di appassionati riminesi lo ricorderà, l'11 gennaio, con "Specialmente in gennaio", un evento in piazza Cavour, a partire dalle 18.30. L'organizzatore Samuele Zerbini invita tutti gli interessati a partecipare: "Cambiano le stagioni ogni anno. Un due tre e quattro. Passa la primavera arriva l'inverno, e poi Natale, e poi fa buio in fretta e camminando dalla bocca escono sbuffi di nebbia e vapore e si stringono i cappotti e si chiudono con le mani. Siamo noi a ricordare ancora gli anni bellissimi e le tue canzoni. Da ventuno anni non c'è più Faber, e noi cantiamo in Piazza, tutti assieme, così come lo abbiamo conosciuto, così come lo cantiamo,c con le chitarre, con le voci, liberi".