Presepe dei bambini, vincono il concorso del comune di Poggio Torriana le scuole Moretti e Camerano

Attualità

Poggio Torriana

| 12:27 - 10 Gennaio 2020

Un presepe fatto con la farina a Poggio Torriana.

Dopo il successo dell’edizione 2017 è arrivato un altro importante riconoscimento per il tradizionale presepe al mulino Sapignoli di Poggio Torriana. Giunto alla sua ottava edizione, il presepe realizzato dai bambini delle scuole primarie Marino Moretti e Camerano del comune si è aggiudicato per la seconda volta il primo premio del concorso presepi organizzato dal settimanale riminese Il Ponte, nella categoria “Presepi realizzati dai bambini”.



L’opera dal titolo “La fantasia del recupero” trae spunto da un tema di grande attualità: quello del riuso e riutilizzo di materiali altrimenti destinati alla spazzatura, per un uso consapevole del rifiuto, con l’intento di promuovere tra le nuove generazioni le buone buone prassi del rispetto per l’ambiente e dell’educazione ecologica.

Il presepe, un progetto del comune, è stato realizzato grazie alla collaborazione di Roberta Bertolino e Martina Focchi della Cooperativa Atlantide che hanno con l’aiuto dei bambini realizzato le scene e curato l’allestimento e al contributo dell’artista Antonella Flenghi, autrice della Natività di pane e al forno Zanni che ne eseguito la cottura.



Hanno contribuito alla buona riuscita dell'iniziativa i volontari de “Gli Amici del Mulino Sapignoli” sempre attivi e participi nell’organizzazione e promozione dell’evento. Il presepe si può visitare fino al 31 gennaio.