Rimini Calcio, per il trequartista Antonio Letizia manca solo l'annuncio ufficiale

Sport

Rimini

| 14:46 - 10 Gennaio 2020

Antonio Letizia.

Venerdì mattina al Romeo Neri si è aggregato il trequartista – seconda punta Antonio Letizia, classe 1987, un brevilineo come tanti ce ne sono in rosa (è alto 1,71), veterano della serie C, appena un paio di mesi fa ingaggiato dal Bisceglie con cui ha realizzato due gol in quattro partite, per la precisione 286 minuti.

Nativo di Napoli, nella scorsa stagione Letizia era al Modena in serie D dove però ha avuto poco spazio (appena 7 presenze). In precedenza per tre stagioni al Matera tra serie D e serie C, Reggiana (13-4), Foggia (12-1), Cosenza (14 presenze e 3 gol), Catanzaro (25-6). L'annuncio è atteso nelle prossime ore dopo la firma sul contratto. In giornata atteso a Rimini anche l'attaccante Ettore Mendicino. In uscita se ne riparlerà la prossima settimana: l'attaccante Petrovic è richiesto dalla Pro Vercelli.La Reggiana ha fatto un altro colpo: ingaggiato il difensore Alessandro Favalli del Catanzaro, classe 1992.