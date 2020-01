Contributi per pagare l'affitto: dal 13 gennaio aprono le domande di contributo al comune di Bellaria

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 12:23 - 10 Gennaio 2020

L'ingresso del comune di Bellaria-Igea Marina.

A partire dal 13 gennaio e fino a venerdì 28 febbraio, i cittadini residenti nel Comune di Bellaria Igea Marina titolari di un regolare contratto d'affitto per l'alloggio di residenza, potranno presentare domanda di contributo per il pagamento del canone di locazione.



Per tutti i dettagli, comprese le modalità di presentazione delle domande, si invitano gli interessati a consultare il bando integrale, che sarà disponibile dai prossimi giorni sul sito comunale www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it. Tra i requisiti richiesti, vi sono comunque: il possesso, appunto, di un contratto di locazione regolarmente registrato; un Isee 2020 compreso tra 3.000 e 17.154 euro; un canone mensile comprensivo di rivalutazioni Istat ed escluse le spese condominiali inferiore a 700 euro ed essere in regola con i pagamenti (in caso di morosità, l’eventuale contributo spetterà al proprietario); non essere beneficiari di reddito cittadinanza; non essere assegnatario di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica; non essere destinatario di atto di sfratto per morosità.



L’assegnazione avverrà scorrendo la graduatoria, sino a esaurimento dei fondi assegnati al Distretto socio sanitario di Rimini Nord.