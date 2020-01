Disponibili tre orti sociali per persone anziane a Cattolica

Attualità

Cattolica

| 12:00 - 10 Gennaio 2020

L'amministrazione comunale di Cattolica comunica la disponibilità a concedere in comodato gratuito tre orti sociali di sua proprietà che si trovano rispettivamente in via Generale Lamarmora e via Emilia-Romagna, da assegnare ad anziani pensionati residenti nella Regina.



Gli "orti" sono appezzamenti di terreno, pari a 60 metri quadrati, destinati alla coltivazione di ortaggi, erbe aromatiche, fiori. L'obiettivo è quello di coinvolgere le persone in percorsi per la promozione di un invecchiamento attivo e di prevenire l'isolamento, incentivando momenti di incontro e socializzazione.



Gli interessati possono presentare richiesta su apposito modello reperibile all'Ufficio Politiche Sociali chiamando lo 0541 966514 (Simone Lombardi), a cui ci si può rivolgere per ulteriori delucidazioni.