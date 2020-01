A Cattolica la classica si suona con i tubi: concerto al salone Snaporaz

Eventi

Cattolica

| 11:48 - 10 Gennaio 2020

Foto dal sito.

Musica inconsueta o circo inedito? Domenica 12 gennaio 2020 alle 16.30 al salone Snaporaz di Cattolica andrà in scena lo spettacolo “Sonata per tubi” di Ferni"Nando" D'Andria e Maila Sparapani, che si esibiranno con attrezzi da circo che attraverso ingegno, fantasia e tecnologia sono stati trasformati in inediti strumenti musicali grazie al quale saranno create dolci melodie da lasciar di stucco grandi e piccini. Un concerto-spettacolo come non si è mai visto prima in cui, oltre alla musica, ci saranno palo cinese, esibizioni di acrobatica e giocoleria.



I musicisti suoneranno noti brani del repertorio classico, con dei semplici tubi di plastica. Il circo alimenta la follia dei personaggi in contrappunto con Hula hoop sonanti, clave che diventano sax e diaboli sonori. Sonata per Tubi ricerca le possibilità musicali di alcuni attrezzi di circo, che attraverso delle modifiche e l’uso della tecnologia, diventano degli strumenti musicali a tutti gli effetti. L'ingresso è dai 6 ai 7 euro in base all'età, gratis per i minori di 3 anni. Per prenotarsi chiamare lo 0541 966778.