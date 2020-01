La commissione pari opportunità di Misano interviene sui cartelloni pubblicitari di Riccione

Attualità

Misano Adriatico

| 11:33 - 10 Gennaio 2020

La commissione pari opportunità di Misano Adriatico apprende con piacere che sono stati rimossi i cartelli pubblicitari di un negozio di carne riminese tema di discussione in queste ore. «È importante infatti che chi li ha ideati abbia compreso che questo tipo di pubblicità è non solo offensiva nei confronti delle donne, ma soprattutto un cattivo esempio per i nostri ragazzi che cerchiamo di educare al rispetto ogni giorno anche all'interno delle nostre istituzioni scolastiche. Questi stereotipi di genere, che qualcuno ironizzando ha banalmente definito "divertenti", sono al contrario di cattivo gusto, ma soprattutto non sono affatto innocui e pertanto vanno censurati».



Ecco perché come commissione pari opportunità, attenta e attiva sul territorio e all'interno delle scuole con progetti di educazione al rispetto in genere delle persone in quanto tali, «non possiamo restare indifferenti, ne prendiamo le distanze e condanniamo non solo questo messaggio ma ogni altro tipo di linguaggio, immagine o comportamento discriminatorio, offensivo e non rispettoso della persona in quanto tale, a prescindere dal genere».