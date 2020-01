La cooperativa sociale "Ca' Santino" si rivolge a un 2020 di vita operosa per i vent'anni di attività

Attualità

Montefiore Conca

| 11:13 - 10 Gennaio 2020

Il 2020 per la cooperativa Ca' Santino di Montefiore Conca sarà un anno importante ed impegnativo, sia per consolidare l’attività dei suoi 20 anni di vita che per gettare solide basi per tutti i progetti già avviati e sperimentati nei diversi laboratori che i ragazzi del centro socio-riabilitativo residenziale e del centro socio-occupazionale per disabili, frequentano tutti i giorni a Ca' Santino.



Un’attività importante di vita operosa, che trova il suo riscontro nel processo di valorizzazione quotidiana all’interno del centro. Le attività già avviate per la realizzazione e la commercializzazione di prodotti tipici del territorio locale, quali olio evo, marmellate, biscotti, pane e semplici prodotti da forno, abbinati ai prodotti storici officinali e dell’ortofrutta coltivata e prodotta all’interno del centrodi Levola , vanno a completarsi con il percorso di una filiera alimentare che vede la sua integrazione con l’attività di produzione e commercializzazione sul territorio locale stesso.



Questi i buoni propositi per il futuro, presentati dalla presidente Meris Campolucci e condivisi nell’incontro di fine anno con i genitori, i famigliari, gli educatori e gli amici sostenitori del centro. Campolucci ha ribadito e ritenuto opportuno sottolineare che gli obiettivi futuri potranno essere meglio ottenuti e raggiunti con il contributo di tutti, perché Ca’ Santino «è sempre stato e sarà sempre un patrimonio dell’intera comunità e tutti insieme saremo in grado di esprimere e raggiungere una maggiore qualità della vita dei ragazzi che lo frequentano». Ha voluto quindi ringraziare tutti coloro che in questi 20 anni di attività hanno creduto e sostenuto il centro, in particolare i sindaci e le istituzioni tutte che da sempre hanno dimostrato vicinanza e sostegno al progetto Ca’ Santino.